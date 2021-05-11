Статистика коронавируса на сегодня, 11 мая 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 11 май 2021 | 09:57

Ситуация с эпидемией коронавируса в Башкирии остается стабильной. Как сообщил министр здравоохранения республики на оперативном заседании в правительстве, за минувшие сутки в республике зарегистрирован 91 новый случай ковида, а общее число инфицированных достигло 36307 человек.







Большая часть из них находятся на амбулаторном лечении, еще 163 госпитализировано, а пятеро переведены в палаты интенсивной терапии. Также за минувшие сутки выписано с выздоровлением 96 пациентов, а общее число выздоровевших уже достигло 93 процента от всех заболевших с начала эпидемии.

- В настоящий момент в Башкирии развернуто 1523 койки инфекционного профиля. Свободный коечный фонд составляет 63 процента. Все обеспечены лекарствами, кислородом и СИЗами, - уточнил Забелин.

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Продолжается в регионе и активная работа по вакцинации населения. Всего в республику поступило уже 367874 дозы антиковидной вакцины, 40000 – только за последние выходные. Вакцинацию первым компонентом прошли 292852 человек (79 процентов), а полностью завершили вакцинацию 201 тысяча граждан республики (54 процента).