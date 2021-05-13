Данные по коронавирусу на сегодня в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 13 май 2021 | 14:40

С начала пандемии в Башкортостане зарегистрировано 36588 случаев заражения ковидом, 91 из которых врачи выявили за сутки.



В активной стадии болезни находятся 1909 пациентов. Среди выздоровевших уже 34198 человек, 112 из которых медики выписали за сутки. Жертвами ковида стал 481 пациент, трое из которых скончались за минувшие сутки.







В России зарегистрировано 4913439 фактов носительства коронавируса, 8380 из которых – новые. 270838 россиян переносят вирус в активной фазе. За сутки врачи выписали 9349 подопечных, а всего выздороветь успели 4527878 жителей страны. За сутки скончались 392 человека, а всего жертвами ковида стали 114723 пациента.





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