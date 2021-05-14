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В Башкортостане количество погибших от коронавируса достигло 483 человек

В Башкортостане количество погибших от коронавируса достигло 483 человек

14 май 2021 | 14:01

На 11 часов 14 мая в Башкирии зафиксировали 36 677 случаев вируса Covid-19. Прирост заболевших за сутки составил 89 пациентов. Данные о положении дел с коронавирусом в республике предоставили в Министерстве здравоохранения Башкирии.

Со времени начала пандемии в республике вылечились 34 тыс. 316 пациентов, за прошедшие сутки выздоровели 118 человек. Однако было зарегистрировано еще два летальных исхода. Число жертв возросло до 483 человек. 

Кампания по вакцинопрофилактике жителей продолжается. В текущее время 215 тысяч 428 жителей Республики Башкортостан привиты. За прошедшие сутки 2-ой элемент вакцины получили 1 986 человек.

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Теги: Коронавирус в Башкирии
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