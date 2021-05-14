Башкирия получит 16 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

14 май 2021 | 18:24

16 млрд рублей выделили Башкирии на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках федеральной программы, инициированной руководством страны. Об этом 14 мая сообщил на своих страницах в соцсетях глава республики Радий Хабиров.







Финансирование рассчитано на три года, завершить модернизацию планируют к 2024 году.

«У нас в этой связи большие планы: в ближайшие годы отремонтируем центральные районные больницы. Оснастим больницы и поликлиники нужным оборудованием и транспортом», — пообещал Хабиров.

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Он уточнил, что первые шаги сделаны уже сегодня — по республике распределили 49 новых медицинских автомобилей, приспособленных для людей с ограниченными возможностями.