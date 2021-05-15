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Два жителя Башкирии умерли от коронавируса

Два жителя Башкирии умерли от коронавируса

15 май 2021 | 18:33

За минувшие сутки в республике скончались два пациента от коронавируса. Жертвами инфекции в регионе с начала пандемии стали 485 человек.

По данным минздрава, за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 91 человека. Общее число заболевших в республике составило 36 768 человек.

В стационарах от инфекции лечатся 127 пациентов. Из них 18 человек в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких – трое. В домашних условиях лечатся 1739 пациентов.

За минувшие сутки с выздоровлением выписали 101 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 34 417 жителей Башкирии.

- Зарегистрировано два случая смерти от COVID-19. Всего умерших - 485 человек, - говорится в суточной сводке регионального минздрава.
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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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