В Башкирии 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

16 май 2021 | 15:15

В ковид-госпиталях региона 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, троим из них требуется искусственная вентиляция легких.



- В стационарах республики находятся 132 пациента с коронавирусом, из них в тяжелом состоянии - 17, на ИВЛ – 3, - сообщает минздрав Башкирии.



При этом в домашних условиях от инфекции лечатся 1 718 человек.







За минувшие сутки от коронавируса вылечились 105 пациентов. С начала пандемии выздоровели 34 522 человек.



Всего в регионе зарегистрировано 36 860 случаев коронавирусной инфекции, из них за минувшие сутки – 92.



Зарегистрировано три новых случая смерти от COVID-19. Всего умерших - 488 человек.





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