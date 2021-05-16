В Башкирии 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса
16 май 2021 | 15:15
В ковид-госпиталях региона 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, троим из них требуется искусственная вентиляция легких.
- В стационарах республики находятся 132 пациента с коронавирусом, из них в тяжелом состоянии - 17, на ИВЛ – 3, - сообщает минздрав Башкирии.
При этом в домашних условиях от инфекции лечатся 1 718 человек.
За минувшие сутки от коронавируса вылечились 105 пациентов. С начала пандемии выздоровели 34 522 человек.
Всего в регионе зарегистрировано 36 860 случаев коронавирусной инфекции, из них за минувшие сутки – 92.
Зарегистрировано три новых случая смерти от COVID-19. Всего умерших - 488 человек.
Источник:
www.sobkor02.ru
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