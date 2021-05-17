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Число зараженных коронавирусом в Башкирии подходит к 37 тысячам

Число зараженных коронавирусом в Башкирии подходит к 37 тысячам

17 май 2021 | 11:03

С начала пандемии коронавируса в Башкирии выявили 36 950 инфицированных. Из них 90 пациентов — за последние сутки. Темп прироста составляет 0,9, коэффициент распространения равен 1, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин. За сутки выписано 107 человек, за весь период выздоровлением завершились 34 629 случаев коронавирусной инфекции.

В стационарах республики сейчас развернуты 1 523 койки для ковидных и пневмоничных больных. Занято 67% от всего фонда.

- На сегодняшний день в Башкирии полностью вакцинированы от коронавируса 224 860 человек. На 17 мая в Башкортостан поступило 367 834 доз вакцины «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время жители республики смогут вакцинироваться препаратом «КовиВак» производства московского НЦИ и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, отметил Максим Забелин.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Коронавирус в Башкирии
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