В Башкирии растет число заболеваний коронавирусом

18 май 2021 | 15:15

В Башкирии с начала пандемии было зарегистрировано 37 039 случаев коронавируса. Прирост зараженных за сутки составил 89 человек. Данные на 18 мая опубликовал региональный оперштаб.







За все время после лечения от COVID-19 в регионе выздоровели 34 726 жителей, 97 из них выписались за прошедшие 24 часа.



Число умерших от инфекции продолжает стабильно расти. Жертвами коронавируса за день стали еще три человека. Всего от него скончались 493 пациента.

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Полностью вакцинировались от COVID-19 в Башкирии 234,2 тысячи жителей. На сегодняшней оперативке в уфимской администрации мэр Сергей Греков потребовал усилить прививочную кампанию из-за скорого приближения третьей волны коронавируса.