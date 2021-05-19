В Минздраве Башкортостана рассказали, какой вакциной от коронавируса прививаться хроническим больным

19 май 2021 | 09:28

Во время брифинга по COVID-19 замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова ответила на вопрос, какой вакциной лучше прививаться людям с хроническими заболеваниями: «Гам-Ковид-Вак» или «ЭпиВакКороной».



По её словам, хроническим больным, в том числе с онкологией, после инфаркта и с высоким давлением можно прививаться от коронавируса вакциной «ЭпиВакКороной», если заболевание находится не в активной форме.







Также она уточнила, что жара, которая сейчас установилась в республике, не влияет на реакцию на вакцину. То есть можно продолжать проходить вакцинацию и специальной комфортной температуры ждать не надо.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пересмотрят коронавирусные ограничения для родителей в детсадах и школах.





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