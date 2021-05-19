В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 90 человек

19 май 2021 | 12:45

За весь период пандемии специалисты зарегистрировали 37129 случаев заражения коронавирусом, 90 из которых – новые.



В активной стадии болезни находятся 1812 человек. 34821 житель республики успели вылечиться от вируса, причем 95 из них врачи выписали за сутки. Новыми жертвами ковида стали трое пациентов, а всего болезнь унесла 496 жизней.







В России зарегистрировано 4957756 случаев носительства коронавируса, 268955 из которых – активные. Излечиться от вируса смогли 4572226 россиян, а 116575 стали жертвами болезни.



Ранее в Минздраве Башкортостана рассказали, какой вакциной от коронавируса прививаться хроническим больным.





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