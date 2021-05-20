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В Башкортостане жертвами пандемии коронавируса стали 499 человек

В Башкортостане жертвами пандемии коронавируса стали 499 человек

20 май 2021 | 12:36

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. По данным на 11 часов 20 мая в республике зарегистрировано 37 318 случаев инфицирования. Суточный прирост составил 89 человек.

Выздоровели за весь период пандемии 34 939 пациентов. За последние сутки из ковид-госпиталей выписались 118 граждан. Скончались от COVID-19 за все время 499 человек. За последние сутки трое скончались от коронавируса.

Ранее Глава Башкирии определил точные правила для посещения выпускных и последних звонков в республике. Так, родители обязательно должны предъявить паспорт и свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

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Источник: proural.info

Теги: Коронавирус в Башкирии
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