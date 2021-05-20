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В России власти хотят включить в календарь прививок вакцину от COVID-19

В России власти хотят включить в календарь прививок вакцину от COVID-19

20 май 2021 | 22:41

Правительство России предложило включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Вакцинация должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок», — приводит слова председателя правительства RT.

Ранее такую возможность допустил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что прививка сама по себе должна быть добровольной, но иногда в государственных интересах такие решения могут носить и общеобязательный характер.

Решение властей прокомментировал эпидемиолог Анатолий Альштейн. В беседе с изданием «Взгляд» он пояснил, что вакцинация выступает средством индивидуальной защиты и фактором коллективного иммунитета, так что такие меры обоснованы.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане жертвами пандемии коронавируса стали 499 человек.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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