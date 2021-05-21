В Башкирии за последние сутки от коронавируса умерли 4 человека

21 май 2021 | 14:26

Минздрав Республики Башкортостан обнародовал оперативные сведения о распространении SARS-CoV-2 в республике. На 11 часов 21 мая в Башкирии подтвердили 37 307 случаев заболевания. За сутки прирост заболевших составил 89 человек.







Излечились за весь период пандемии 35 060 пациентов. За прошедшие сутки выписался 121 житель. Скончались за прошедшие 24 часа 4 человека. Общее количество погибших от коронавирусной инфекции возросло до 503. В Республике Башкортостан продолжается прививочная кампания. Два компонента вакцины сделали 247 168 жителей Башкирии.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии неизвестные от имени Минздрава просят денег на закупку вакцины от коронавируса.





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