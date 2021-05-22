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Радий Хабиров сообщил в соцсетях об успехах мобильной стоматологии

Радий Хабиров сообщил в соцсетях об успехах мобильной стоматологии

22 май 2021 | 14:26

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал в соцсетях о том, как ребята из отдаленных районов получают профессиональную помощь стоматолога.

— В ноябре 2020 года мы закупили мобильный стоматологический комплекс, чтобы помощь высококвалифицированных специалистов могли получать дети из отдаленных районов. Поезд курсирует по селам и деревням, и успешно, — сообщил своим подписчикам руководитель республики. — На днях медики из уфимской Детской стоматологической поликлиники №3 побывали в единственном в нашей республике Серафимовском детском доме-интернате для инвалидов.

Обследование уже прошли 300 детей.

Хабиров сообщил, что мобильный стоматологический комплекс уже поработал в Сибае и в Аскинском, Белокатайском, Зилаирском, Кигинском,  Кушнаренковском, Чекмагушевском, Татышлинском, Туймазинском районах. Проверили здоровье и получили стоматологическую помощь 800 детей. А в июне стоматологический комплекс направится в Федоровский район.


— Работаем на опережение, профилактика также важна, как и само лечение, — подчеркнул Глава Башкирии. — Благодарю наших врачей за хорошую организацию, за заботу о детишках.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: соцсети Радия Хабирова

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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