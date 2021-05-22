Радий Хабиров сообщил в соцсетях об успехах мобильной стоматологии

22 май 2021 | 14:26

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал в соцсетях о том, как ребята из отдаленных районов получают профессиональную помощь стоматолога.



— В ноябре 2020 года мы закупили мобильный стоматологический комплекс, чтобы помощь высококвалифицированных специалистов могли получать дети из отдаленных районов. Поезд курсирует по селам и деревням, и успешно, — сообщил своим подписчикам руководитель республики. — На днях медики из уфимской Детской стоматологической поликлиники №3 побывали в единственном в нашей республике Серафимовском детском доме-интернате для инвалидов.









Обследование уже прошли 300 детей.



Хабиров сообщил, что мобильный стоматологический комплекс уже поработал в Сибае и в Аскинском, Белокатайском, Зилаирском, Кигинском, Кушнаренковском, Чекмагушевском, Татышлинском, Туймазинском районах. Проверили здоровье и получили стоматологическую помощь 800 детей. А в июне стоматологический комплекс направится в Федоровский район.





— Работаем на опережение, профилактика также важна, как и само лечение, — подчеркнул Глава Башкирии. — Благодарю наших врачей за хорошую организацию, за заботу о детишках.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Радия Хабирова