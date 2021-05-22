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В Башкирии за последние сутки от коронавируса умерли 2 человека

В Башкирии за последние сутки от коронавируса умерли 2 человека

22 май 2021 | 14:57

В Республике Башкортостан продолжают фиксироваться случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в республике 88 пациентов заразились COVID-19.

Общее число заболевших за всё время пандемии превысило 37 395 человек. 120 пациентов (за всё время – 35 180) выписали с  выздоровлением за сутки, а два человека скончались. За всё время пандемии новая коронавирусная инфекция унесла уже 505 жизней.

В Российской Федерации за сутки зафиксировали 8 709 новых зараженных, излечились – 9 345, умерли – 386.

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Источник: bash.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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