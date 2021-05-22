В России упростили порядок получения лекарств для тяжелобольных детей
22 май 2021 | 15:34
Порядок оказания помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра» утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Средства фонда могут направляться на оплату уникальных способов лечения с научно доказанной эффективностью. Например, клеточной терапии и генной инженерии. Решение по каждому ребенку будет приниматься экспертным советом фонда, исходя из рекомендаций медицинской организации, в которой наблюдался пациент.
Фонд «Круг добра» создан по распоряжению Владимира Путина в январе 2021 года. Он финансируется за счет начислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Эти средства поступают в федеральный бюджет, сообщает телеканал 360. В 2021 году на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями планируется потратить 60 млрд рублей.