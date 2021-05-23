В Башкортостане за последние сутки от коронавируса умерли 3 человека

23 май 2021 | 11:33

За прошедшие сутки в Башкирии от коронавирусной инфекции умерли еще 3 пациента. Итоговое количество смертельных случаев от инфекции в республике достигло 510.



- За сутки мерли от коронавируса три пациента, - рассказали в оперативном штабе Республики Башкортостан. В итоге, с начала пандемии ковида, в республике от инфекции умерли 510 человек.









За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 90 человек. Итоговое количество зараженных в Башкирии составляет 37 485 человек.



Всего от коронавирусной инфекции излечились 35 272 человека, 92 выздоровели за прошедшие сутки.



Ранее сообщалось о том, что в России до конца 2021 года проведут испытания вакцины "Спутник V" на онкобольных.





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