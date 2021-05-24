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Статистика коронавируса на сегодня, 24 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 24 мая 2021 года, в Башкирии

24 май 2021 | 10:27

Сегодня, 24 мая, в правительстве состоялось традиционное оперативное совещание под председательством главы Башкирии Радия Хабирова. Встречу начали с обсуждения коронавирусной ситуации. С докладом выступил министр здравоохранения Максим Забелин.

На 9 часов 24 мая в Башкирии зарегистрировано 37 574 случая инфицирования COVID-19. Суточный прирост составил 89 человек. Выздоровели за все время пандемии 35 367 граждан, за минувшие сутки – 98 пациентов. Продолжает лечение в ковид-госпиталях 141 житель республики, 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Полностью прошли вакцинацию 254 тысячи человек. Как отметил Максим Забелин, в республике имеется опыт использования всех трех зарегистрированных вакцин – «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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Источник: proural.info

Теги: Коронавирус в Башкирии
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