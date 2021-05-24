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Турист из Башкортостана заразился в Африке тяжёлой болезнью

Турист из Башкортостана заразился в Африке тяжёлой болезнью

24 май 2021 | 10:35

На оперативном совещании в правительстве руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак сообщила, что в Башкирии был зарегистрирован один завозной случай малярии. Заболевший привез инфекцию из Африки. Стоит отметить, что диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. В данный момент пациент проходит лечение, он находится в удовлетворительном состоянии.

— У нас сейчас особые беспокойства будут, потому что многие страны начинают выходить из локдауна. Наверное, наш оперативный штаб будет принимать решения об открытии рейсов. Будем рассматривать индивидуально. Вот видите, малярия пришла к нам, — добавил Радий Хабиров.

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Источник: proural.info

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