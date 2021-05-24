В Башкирии выбрали лучшего фельдшера скорой помощи

24 май 2021 | 17:29

В рамках национального проекта «Здравоохранения» в Доме профсоюзов прошло торжественное награждение победителей профессионального конкурса «Лучший фельдшер скорой и неотложной помощи 2021 года». Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения РБ, Ассоциация медицинских сестер РБ и Республиканский профсоюз работников здравоохранения.







Победителем конкурса стал Тимур Юнусов, фельдшер Республиканской станции Скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф. Второе место в конкурсе заняли Юрий Первухин из Белорецкой больницы и Олеся Бусарова из Белебеевской больницы. Третье место разделили Галина Сафонова (Белорецкая ЦРКБ), Ильмира Ибрагимова (ГБ№1 г. Октябрьский) и Анастасия Сергеева (Белебеевская ЦРБ). В номинации «Преданность профессии» была отмечена Наиля Тахаутдинова, проработавшая 38 лет фельдшером в Службе скорой помощи.





— Первый этап конкурса проходил в форме дистанционного тестирования, второй – в виде различных манипуляций, — рассказывает Ирина Засыпкина, президент Ассоциации медицинских сестер РБ. — Опытные фельдшера, проходя второй этап, честно признавались – лучше 10 вызовов обслужить. Участие в подобных конкурсах необходимо для определения профессионального уровня подготовки и личностного роста медицинских сестер.

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