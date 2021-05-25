В Бураевском районе отменили Сабантуй из-за резкого роста зараженных коронавирусом

25 май 2021 | 10:01

Бураевский район Башкирии не будет проводить национальный праздник Сабантуй. Такое решение «с учётом тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании письма Роспотребнадзора» принял актив муниципалитета. Об этом 24 мая сообщил районный глава Рушан Гараев.







– После майских праздников резко возросло число граждан, заболевших коронавирусной инфекцией. Есть и тяжёлые случаи. Просим отнестись к этой информации с пониманием. От принятых нами мер зависит наша безопасность. Нам необходимо спокойно пережить эти тяжёлые времена. У нас впереди ещё будет много возможностей провести большие мероприятия, – написал Гараев в своих соцсетях.

Напомним, 11 мая глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что решение о проведении Сабантуев будет принимать каждый район по отдельности. «Отправной точкой» он назвал как раз 24 мая – именно после этой даты местные власти должны принимать и оглашать свои решения касательно национального праздника. Хабиров, говоря о коронавирусе, тогда добавил, что после майских каникул республика «либо пожнет бурю, либо все-таки спокойно все это пройдет».





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