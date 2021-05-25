Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкортостане врачи выявили еще 90 случаев заражения коронавирусом

В Башкортостане врачи выявили еще 90 случаев заражения коронавирусом

В Башкортостане врачи выявили еще 90 случаев заражения коронавирусом

25 май 2021 | 14:54

С начала пандемии в Башкортостане зарегистрировано 37664 случая заболевания коронавирусом, 90 из которых – новые.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в активной фазе болезни находятся 1687 жителей республики. За сутки врачи выписали 98 человек, а всего вылечиться смогли 35465 человек. 512 пациентов скончались от коронавируса, двое из них – за минувшие сутки.

Всего в России зафиксировано 5017795 случаев заражения с суточным приростом в 7884 носителя вируса. 265646 россиян переносят болезнь в активной стадии. За сутки медики выписали 8743 человека, а всего излечились от ковида 4632955 жителей страны. При этом количество жертв составляет 119194, 393 из которых скончались за минувшие сутки.

Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе отменили Сабантуй из-за резкого роста зараженных коронавирусом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: