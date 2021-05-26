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В Салаватском районе Башкирии из-за коронавируса отменили Сабантуй

В Салаватском районе Башкирии из-за коронавируса отменили Сабантуй

26 май 2021 | 09:14

В Салаватском районе Башкирии отменили Сабантуй, который должен был пройти 12 июня, сообщает «На земле Салавата». Такое решение принял районный оргкомитет в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Оказалось, что в мае 2021 года в районе зафиксирован подъем заболеваемости – 19 человек заболели ковидом и 30 пневмонией. Из-за этого Роспотребнадзором рекомендовано сабантуй в районе не проводить. Также не будет проводиться праздник плуга и в Дуванском районе. В Кигинском районе сабантуй состоится, в Мечетлинском и Белокатайском районах ситуация благополучная, и любимые народные праздники местные власти намерены провести.

Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе отменили Сабантуй из-за резкого роста зараженных коронавирусом/

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Салаватский район
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