Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкортостане фиксируют рост числа завозных случаев коронавируса

В Башкортостане фиксируют рост числа завозных случаев коронавируса

В Башкортостане фиксируют рост числа завозных случаев коронавируса

26 май 2021 | 09:19

На территории Башкирии снова зарегистрирован рост числа завозных случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова. По ее словам, в основном заболевание «привозят» жители других регионов и местные, вернувшиеся из-за рубежа.

«Сохраняется высокий процент заболеваемости среди лиц 60 лет и старше. Идет снижение заболеваемости среди детей во всех возрастных группах», — уточнила чиновник.

Представитель министерства отметила, что единственной сегодня защитой от инфекции является вакцинация. В целом по региону эпидемиологическая ситуация характеризуется стабильностью.

Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе Башкирии из-за коронавируса отменили Сабантуй.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: