В Башкортостане фиксируют рост числа завозных случаев коронавируса
26 май 2021 | 09:19
На территории Башкирии снова зарегистрирован рост числа завозных случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова. По ее словам, в основном заболевание «привозят» жители других регионов и местные, вернувшиеся из-за рубежа.
«Сохраняется высокий процент заболеваемости среди лиц 60 лет и старше. Идет снижение заболеваемости среди детей во всех возрастных группах», — уточнила чиновник.
Представитель министерства отметила, что единственной сегодня защитой от инфекции является вакцинация. В целом по региону эпидемиологическая ситуация характеризуется стабильностью.
Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе Башкирии из-за коронавируса отменили Сабантуй.