В Башкортостане фиксируют рост числа завозных случаев коронавируса

26 май 2021 | 09:19

На территории Башкирии снова зарегистрирован рост числа завозных случаев новой коронавирусной инфекции.



Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова. По ее словам, в основном заболевание «привозят» жители других регионов и местные, вернувшиеся из-за рубежа.







«Сохраняется высокий процент заболеваемости среди лиц 60 лет и старше. Идет снижение заболеваемости среди детей во всех возрастных группах», — уточнила чиновник.



Представитель министерства отметила, что единственной сегодня защитой от инфекции является вакцинация. В целом по региону эпидемиологическая ситуация характеризуется стабильностью.

Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе Башкирии из-за коронавируса отменили Сабантуй.





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