В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 90 человек

26 май 2021 | 14:17

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 37754, 90 из которых – новые. По данным регионального минздрава, в активной стадии болезни находятся 1632 человека.







Дома лечатся 1476 пациентов, а 162 лежат в больницах. У 24 носителей ковида заболевание проходит в тяжелой форме, при этом один из них дышит с помощью аппарата ИВЛ.



Излечились от болезни 35601 житель республики, 136 из которых выписались за сутки. Новыми жертвами стали три пациента, а общее число погибших составляет 515.

За сутки врачи диагностировали внебольничную пневмонию у 127 человек, а выписали 115. С начала пандемии специалисты провели 3046746 тестов на ковид, 6607 из которых – за минувшие сутки.



Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане фиксируют рост числа завозных случаев коронавируса.





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