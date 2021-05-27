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Вакцину от коронавируса придется делать ежегодно

Вакцину от коронавируса придется делать ежегодно

27 май 2021 | 10:06

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил «РИА Новости», что вакциной против COVID-19, вероятно, придется прививать население ежегодно.

«Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа. Думаю, к осени мы накопим достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов», - сказал Хафизов.

По словам эксперта, на данный момент причин избегать вакцинации нет. Опираться при решении сделать инъекцию нужно на состояние здоровья.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане фиксируют рост числа завозных случаев коронавируса

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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