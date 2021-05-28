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Статистика коронавируса на сегодня, 28 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 28 мая 2021 года, в Башкирии

28 май 2021 | 11:32

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан традиционно опубликовало актуальную информацию о распространении коронавируса. На 11 часов 28 мая в регионе зарегистрирован 37 931 подтвержденный случай COVID-19. Суточный прирост составил 89 человек.

Выздоровели за весь период пандемии 35 854 жителя республики. Выписался за последние сутки 121 пациент. Скончались от инфекции еще двое. Общее число жертв выросло до 518. Получили оба компонента вакцины против COVID-19 269 318 человек, 4515 – за минувшие сутки.

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Источник: proural.info

Теги: Коронавирус в Башкирии
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