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Статистика коронавируса на сегодня, 29 мая 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 29 мая 2021 года, в Башкирии

29 май 2021 | 18:09

Число заболевших коронавирусом в Башкирии составило 38 021 человек. По данным Минздрава РБ, за последние сутки в республике инфекцией заразились 90 человек.

В стационарах лечатся 160 человек, из них в тяжелом состоянии – 27 пациентов, на ИВЛ – 2. На амбулаторном лечении находятся 1 379 человек.

За сутки выписано 110 человек, за весь период от коронавируса излечились 35 964 заболевших. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего в республике от коронавирусной инфекции скончались 518 человек. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 124.

Ранее сообщалось о том, что вакцины не могут дать стопроцентную защиту от COVID-19.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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