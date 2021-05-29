Статистика коронавируса на сегодня, 29 мая 2021 года, в Башкирии
29 май 2021 | 18:09
Число заболевших коронавирусом в Башкирии составило 38 021 человек. По данным Минздрава РБ, за последние сутки в республике инфекцией заразились 90 человек.
В стационарах лечатся 160 человек, из них в тяжелом состоянии – 27 пациентов, на ИВЛ – 2. На амбулаторном лечении находятся 1 379 человек.
За сутки выписано 110 человек, за весь период от коронавируса излечились 35 964 заболевших. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего в республике от коронавирусной инфекции скончались 518 человек. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 124.