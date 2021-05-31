Организаторы Фольклориады в Уфе должны пройти вакцинацию от коронавируса

31 май 2021 | 10:30

Организаторы Фольклориады в районах Башкортостана должны будут пройти вакцинацию от коронавируса, либо иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров.



«Все те, кто будет контактировать с прибывшми в ваши районы делегациями, должны быть вакцинированы. Это обязательно. У них должна быть справка ПЦР, либо вакцинированы. Должны быть антитела», — отметил Радий Хабиров.



Напомним, VI Всемирная Фольклориада пройдет в республике с 1 по 11 июля. В ней примут участие более трех тысяч артистов из 72 стран мира.



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