Статистика коронавируса на сегодня, 31 мая 2021 года, в Башкирии

31 май 2021 | 10:37

С начала пандемии коронавируса в Башкортостане зарегистрировано 38201 случая заражения коронавирусом, сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин.







За сутки инфекцию подхватили 90 человек, темп прироста за неделю составляет 0,2 балла. На стационарном лечении находятся 159 пациентов, причем семеро – в отделениях интенсивной терапии. На амбулаторном лечении находятся 1368 инфицированных.



Врачи выписали уже 36152 подопечных, 93 из которых выздоровели за сутки. С начала пандемии специалисты лабораторий выполнили 3074569 тестов на ковид, при этом методом ИФА, ИХА – 582 тысячи. Из 1523 коек для пациентов с коронавирусом 70 процентов заняты.

Ранее сообщалось о том, что организаторы Фольклориады в Уфе должны пройти вакцинацию от коронавируса.





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