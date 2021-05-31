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В Башкирии зафиксировали рост заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом

В Башкирии зафиксировали рост заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом

31 май 2021 | 14:51

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости клещевым-вирусным энцефалитом. Как заявила заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак, по состоянию на 30 мая более четырех тысяч человек обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клеща. Это на 26% выше , чем в прошлом году.

– Лабораториям Центр гигиены и эпидемиологии обследовано 3932 клеща. Из них инфицированность клещевым энцефалитом составила 0,7 % - это на уровне прошлого года, – заявила Анна Казак.

Также, как отметила Казак, в республике выросла инфицированность боррелиозом. Рост составил 19,7 %.

За истекшую неделю в регионе зарегистрирован один случай клещевого-вирусного энцефалита и два случая боррелиоза.

В республике против клещевого энцефалита вакцинировано 49% от числа планируемых. Акарицидные обработки, как сообщает Роспотребнадзор, проводятся в плановом порядке, сейчас в регионе обработано 32448 гектар, в Уфе – 1156 гектара.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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