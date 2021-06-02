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В Башкортостане скончались еще трое инфицированных коронавирусом

В Башкортостане скончались еще трое инфицированных коронавирусом

02 июн 2021 | 12:24

На 11 часов 2 июня 38 381 житель Башкирии получил положительный ПЦР-тест. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения. Суточный прирост инфицированных составил 89 человек.

Выздоровели за весь период пандемии 36 335 пациентов. Выписались за последние сутки 82 человека. Полностью прошли вакцинацию 281 772 жителя региона, 3746 – за последние 24 часа. Число жертв COVID-19 выросло до 525 смертей – трое скончались за минувшие сутки.

Тем временем в России на 1 июня COVID-19 выявили у 5 081 417 жителей. На данный момент продолжают болеть почти 266 тысяч человек. Умерли в стране 121 873 пациента, выздоровели – 4,6 миллиона граждан.

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Источник: proural.info

Теги: Коронавирус в Башкирии
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