Статистика коронавируса на сегодня, 3 июня 2021 года, в Башкирии

03 июн 2021 | 11:57

На 11 часов 3 июня в Башкирии подтвердили 38 тысяч 472 случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших – 91 пациент. За это же время закончили лечение и были выписаны 146 человек. С момента начала пандемии общее число выздоровевших в регионе – 36 тысяч 481 человек. Данными поделились в Минздраве РБ.



Также в республике зарегистрировали 1 летальных исход болезни. Общее количество погибших выросло до 526 человек.



В настоящее время в Башкирии насчитывается 286 тысяч 662 привитых гражданина. Второй компонент вакцины за сутки получили 4 тысячи 890 местных жителей.



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