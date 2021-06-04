Житель Бирского района стал самой молодой жертвой коронавируса в Башкирии

04 июн 2021 | 10:33

В Минздраве Башкирии рассказали о самой молодой жертве коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, самым молодым пациентом, который скончался от осложнений опасного вируса, оказался 23-летний житель Бирского района.







Какое именно сопутствующее заболевание было у молодого пациента, в Минздраве не сообщили, но уточнили, что самым распространенным заболеванием, при котором ковид протекает особенно тяжело, является артериальная гипертензия (высокое давление – Ред.). В среднем же возраст умерших от коронавируса жителей Башкирии составляет 70-71 год.



Отметим, что за последние сутки в Башкирии зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19, а общее число инфицированных в республике выросло до 38472 человек. Число жертв вируса увеличилось на 1 и составляет 526 человек.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в республике. Об этом он рассказал в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram