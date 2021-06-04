В Башкирии от коронавируса скончалось 528 человек

04 июн 2021 | 18:13

На 11 часов 4 июня в Башкирии подтвердили 38 тысяч 562 случая коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о ситуации в регионе предоставили в Минздраве республики.



Суточный прирост заболевших составил 90 пациентов. За это же время были выписаны 114 человек. Общее количество выздоровевших с момента начала пандемии – 36 тысяч 595 граждан.



В минувшие сутки было зарегистрировано два летальных исхода болезни. Общее количество погибших составило 528 человек.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram