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В Башкортостане маломобильных граждан от коронавируса вакцинируют на дому

В Башкортостане маломобильных граждан от коронавируса вакцинируют на дому

04 июн 2021 | 21:07

Сегодня, 4 июня, стало известно о том, что маломобильных граждан от COVID-19 вакцинируют выездные бригады специалистов. 

Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, чтобы получить прививку на дому, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления и оставить заявку. Далее с пациентом должны связаться сотрудники лечебного учреждения и уточнить дату и время приезда медработников. 

На дому граждан также сначала осмотрит врач. Если противопоказаний к вакцинации не будет, препарат вводится. После этого сотрудник мобильной бригады находится с пациентом в течение 30 минут для наблюдения за его состоянием. 

По такому же принципу проводится введение второго компонента. Сообщается, что повторно обращаться в поликлинику не нужно, врач сам назначит число приезда.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Теги: Коронавирус в Башкирии
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