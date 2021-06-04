В Башкортостане маломобильных граждан от коронавируса вакцинируют на дому

04 июн 2021 | 21:07

Сегодня, 4 июня, стало известно о том, что маломобильных граждан от COVID-19 вакцинируют выездные бригады специалистов.







Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, чтобы получить прививку на дому, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления и оставить заявку. Далее с пациентом должны связаться сотрудники лечебного учреждения и уточнить дату и время приезда медработников.



На дому граждан также сначала осмотрит врач. Если противопоказаний к вакцинации не будет, препарат вводится. После этого сотрудник мобильной бригады находится с пациентом в течение 30 минут для наблюдения за его состоянием.

По такому же принципу проводится введение второго компонента. Сообщается, что повторно обращаться в поликлинику не нужно, врач сам назначит число приезда.





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Фото: пресс-служба Минздрава РБ