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Как правильно вакцинироваться от коронавируса: совет врача-блогера

Как правильно вакцинироваться от коронавируса: совет врача-блогера

05 июн 2021 | 16:58

Уфимский врач-блогер Глеб Глебов рассказал, как правильно вакцинироваться от COVID-19.

По словам Глебова, перед вакцинацией следует сдать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы убедиться в отсутствии заболевания, протекающего в бессимптомной форме.

— Поскольку у большинства COVID-19 протекает в легкой или бессимптомной форме, перед прививкой необходимо сдать кровь на IgM и IgG, — сказал он и посоветовал сдать кровь на антитела IgM и IgG и после прививки, чтобы отследить формирование иммунитета к вирусу.
Глебов посоветовал переболевшим коронавирусом не вакцинироваться в течение шести месяцев после болезни. Также он порекомендовал желающим получить прививку не пить алкоголь за три дня до вакцинации и за три дня после, исключить на этот период фастфуд и тяжелую пищу.


— Людям, страдающим от аллергических реакций, за день до и через день после вакцинации принять [советую] антигистаминные препараты, — добавил врач и посоветовал напоследок не волноваться перед прививкой, поскольку может подняться артериальное давление.
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Источник: ufa1.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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