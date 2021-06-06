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В Башкирии от коронавируса скончались 3 человека

В Башкирии от коронавируса скончались 3 человека

06 июн 2021 | 14:53

За минувшие сутки жертвами коронавируса в регионе стали еще три пациента. Число умерших от инфекции достигло цифры 532.

- Зарегистрировано три случая смерти от COVID-19. Всего умерших - 532 человек, - сообщает башкирский минздрав.

По данным ведомства, инфекция обнаружен еще у 90 жителей республики. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 38 743 человек.

В ковид-госпиталях от инфекции лечатся 160 человек, из них в тяжелом состоянии - 29, на ИВЛ находятся восемь пациентов. На амбулаторном лечении сегодня 1 274 жителей Башкирии.

Но у минздрава есть и хорошие новости. За минувшие сутки полностью выздоровели 30 пациентов. Всего с начала пандемии выписано 36 777 человек.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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