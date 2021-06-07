В Башкирии за сутки от коронавируса скончался один пациент

07 июн 2021 | 10:54

В Башкирии за прошедшие сутки 91 человек заболели коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 38 тысяч человек. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве Башкирии.







За минувший день 18 пациентов вылечились от коронавируса. Всего опасное заболевание побороли 36 795 человек. На стационарном лечении 163 пациента, из них в интенсивной терапии 10 человек, 2 – на ИВЛ. По данным Минздрава, за сутки скончался от COVID-19 один пациент.



По словам Максима Забелина, в республике использовано более 80% поступившей вакцины. Всего привились от коронавируса 295 278 человек, в том числе 8616 – за минувшие выходные.





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