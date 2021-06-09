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В Башкортостане зафиксировано более 39 тысяч случаев заболевания коронавирусом

В Башкортостане зафиксировано более 39 тысяч случаев заболевания коронавирусом

09 июн 2021 | 13:58

Оперативный штаб Башкирии опубликовал статистику по коронавирусу на 9 июня. С начала пандемии число заболевших Covid-19 превысило 39 тысяч.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 89 человек. Общее число инфицированных составило 39 011. Всего вылечилось 37 082 пациента, из которых 111 — за прошедший день. Вакцинировались от коронавируса 306 656 человек, в том числе 5 887 — за минувшие сутки.

По данным Оперштаба, подтверждена ещё одна смерть от Covid-19. Всего умерло 534 человека.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии разрешил проводить массовые мероприятия. При этом глава региона отметил, что необходимо контролировать ситуацию с коронавирусом.

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Источник: mkset.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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