В Башкортостане зафиксировано более 39 тысяч случаев заболевания коронавирусом
09 июн 2021 | 13:58
Оперативный штаб Башкирии опубликовал статистику по коронавирусу на 9 июня. С начала пандемии число заболевших Covid-19 превысило 39 тысяч.
За минувшие сутки диагноз подтвердился у 89 человек. Общее число инфицированных составило 39 011. Всего вылечилось 37 082 пациента, из которых 111 — за прошедший день. Вакцинировались от коронавируса 306 656 человек, в том числе 5 887 — за минувшие сутки.
По данным Оперштаба, подтверждена ещё одна смерть от Covid-19. Всего умерло 534 человека.