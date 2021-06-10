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В минздраве Башкортостана рассказали о работе медучреждений в праздники

В минздраве Башкортостана рассказали о работе медучреждений в праздники

10 июн 2021 | 10:39

В минздраве Башкирии рассказали о работе медучреждений в грядущие трёхдневные выходные в честь 12 июня – Дня России и Дня города Уфы.

В праздничный день 12 июня больницы и поликлиники в республике будут работать с 08:00 до 17:00 часов с приёмом неотложных вызовов до 16:00 часов. В воскресенье, 13 июня, станет выходным для медорганизаций. В понедельник, 14 июня, учреждения будут работать по графику 12 июня.

Бригады скорой помощи, травмпунктов и дежурных служб медорганизаций региона в указанные дни будут работать в усиленном режиме.

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Источник: ufa.aif.ru

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