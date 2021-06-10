В Башкортостане в связи с ростом цен на лекарства создали рабочую группу

10 июн 2021 | 12:36

Рабочую группу в связи с ростом цен на лекарства создали в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.







Сообщается, что жители республики стали чаще обращаться к депутатам по поводу повышения цен на лекарства. Специально созданная группа будет анализировать текущую ситуацию в этой сфере и вырабатывать необходимые решения, сообщает пресс-служба госсобрания региона.

«Количество обращений граждан по поводу цен на лекарства заметно выросло. Ситуация требует тщательного анализа и контроля. В прошлом году мы уже наблюдали существенное удорожание целого спектра препаратов на фоне пандемии. Сегодня ситуация спокойнее, чем год назад, но цены на лекарства растут, и это вызывает понятное беспокойство граждан», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он также отметил, что в разных аптечных сетях цены на одни и те же лекарства очень отличаются. Поэтому нужно проанализировать ситуацию, чтобы понять, нет ли здесь спекуляции, отметил он.

В рабочую группу вошли депутаты, сотрудники министерства здравоохранения, представители аптек.





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