В Башкортостане в связи с ростом цен на лекарства создали рабочую группу
10 июн 2021 | 12:36
Рабочую группу в связи с ростом цен на лекарства создали в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.
Сообщается, что жители республики стали чаще обращаться к депутатам по поводу повышения цен на лекарства. Специально созданная группа будет анализировать текущую ситуацию в этой сфере и вырабатывать необходимые решения, сообщает пресс-служба госсобрания региона.
«Количество обращений граждан по поводу цен на лекарства заметно выросло. Ситуация требует тщательного анализа и контроля. В прошлом году мы уже наблюдали существенное удорожание целого спектра препаратов на фоне пандемии. Сегодня ситуация спокойнее, чем год назад, но цены на лекарства растут, и это вызывает понятное беспокойство граждан», — приводит пресс-служба слова Толкачева.
Он также отметил, что в разных аптечных сетях цены на одни и те же лекарства очень отличаются. Поэтому нужно проанализировать ситуацию, чтобы понять, нет ли здесь спекуляции, отметил он.
В рабочую группу вошли депутаты, сотрудники министерства здравоохранения, представители аптек.