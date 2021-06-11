В Башкирии от коронавируса за сутки умерли два человека, заразились - 95
14:57, 11 июн 2021
Из 39193 случая заражения коронавирусом в Башкортостане 1404 являются активными. За сутки врачи выявили 95 заболевших.
На амбулаторном режиме лечения находятся 1219 инфицированных, а еще 185 лечатся в больницах. 28 пациентов переносят вирус в тяжелой форме, а трое дышат с помощью аппаратов ИВЛ.
За сутки медики выписали 67 подопечных, а всего ковид победили 37252 жителя республики. При этом количество жертв болезни достигло 537 с двумя новыми скончавшимися за сутки.
С начала пандемии специалисты провели 3138466 исследований на коронавирус для 3036822 человек, а за сутки обследовали 6460 жителей республики и сделали 6696 тестов.
Источник:
www.sobkor02.ru
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