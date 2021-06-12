Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » »

В Башкирии, за последние сутки, от ковида скончался один человек

В Башкирии, за последние сутки, от ковида скончался один человек

12:13, 12 июн 2021

За минувшие сутки в республике от коронавируса скончался еще один пациент. Общее число жертв инфекции в Башкирии достигло 538 человек.

- 92 человека заболели коронавирусом в Башкортостане за минувшие сутки, - сообщает оперштаб.
Общее число инфицированных в республике составляет 39 285 человек.

Всего от коронавируса вылечились 37 341 человек, в том числе 89 выздоровели за минувшие сутки.
- Скончался от COVID-19 один пациент, - говорится в сообщении оперштаба.
С начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 538 человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: