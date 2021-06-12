В Башкирии, за последние сутки, от ковида скончался один человек
12:13, 12 июн 2021
За минувшие сутки в республике от коронавируса скончался еще один пациент. Общее число жертв инфекции в Башкирии достигло 538 человек.
- 92 человека заболели коронавирусом в Башкортостане за минувшие сутки, - сообщает оперштаб.Общее число инфицированных в республике составляет 39 285 человек.
Всего от коронавируса вылечились 37 341 человек, в том числе 89 выздоровели за минувшие сутки.
- Скончался от COVID-19 один пациент, - говорится в сообщении оперштаба.С начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 538 человек.
Источник:
www.sobkor02.ru
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