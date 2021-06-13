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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 93 человека

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 93 человека

12:34, 13 июн 2021

За минувшие сутки в Башкирии заболели коронавирусом 93 человека, а диагноз «внебольничная пневмония» поставили 102 пациентам. Врачи считают, что случаи воспаления легких также могут быть вызваны ковидом, который по разным причинам не диагностируется.

Всего в республике переболели опасной инфекцией 39378 человек. Сегодня 179 зараженных лечится в ковидных госпиталях, 28 несчастных находятся в тяжелом состоянии, а трое дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

1310 человек, заболевших коронавирусом, лечатся дома, так как болезнь протекает у них легко.

За минувшие сутки коварная инфекция убила двух человек, а всего в Башкирии от коронавируса скончались 540 жителей.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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