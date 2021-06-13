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Стал известен самый распространённый вид рака в Башкирии

Стал известен самый распространённый вид рака в Башкирии

13:32, 13 июн 2021

Башкирское министерство здравоохранения опубликовало результаты анализа динамики данных по заболеваемости и распространенности онкологических заболеваний в республике.

Согласно опубликованной статистике, в 2019 году в республике было выявлено 13791 случаев рака, показатель заболеваемости составил 345,8 случаев на 100 тысяч населения.

В 2020 году было зафиксировано на 2961 случаев меньше, врачи выявили 10830 злокачественных новообразований у жителей республики. Показатель заболеваемости составил 273,4 случаев на 100 тысяч населения, что на 20,9% ниже 2019 года.

Снижение показателя заболеваемости специалисты Минздрава связывают с пандемией коронавирусной инфекции и приостановкой диспансеризации в 2020 году.

Как следует из статистики, самый высокий показатель онкологической заболеваемости установлен в Чекмагушевском районе республики (370,9 случаев на 100 тысяч населения), самый низкий – в Хайбулинском районе (153,5 на 100 тысяч). По городам самый высокий показатель зафиксирован в Кумертау (317,5), самый низкий – в Нефтекамске (232,7).

В тройку самых распространенных видов онкологических заболеваний в Башкирии, по сообщению Минздрава, вошли рак груди (1376 случаев), рак легкого (1042) и рак кожи (946).

Самые распространенные злокачественные новообразования среди мужчин республики: рак легкого (912), рак простаты (703) и рак желудка (463). Среди женщин: рак груди (1377), рак кожи (610) и рак толстой кишки (448).

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Источник: www.ufa.kp.ru

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