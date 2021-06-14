В Башкирии за минувшие сутки от ковида скончались 2 человека

11:23, 14 июн 2021

Число заболевающих новой коронавирусной инфекцией растет. Так, в Башкортостане за последние сутки положительный тест получил 91 человек.



Всего на 14 июня зафиксировано 39 469 случаев, из которых выздоровлением завершились 37 353 человека. Четыре человека выписаны за последние сутки. За сутки от коронавируса и его последствий скончались два человека, число умерших выросло до 540.



В России на 13 июня выявлено 14 723 случая COVID-19 в 85 регионах, зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса скончалось 126 430 человек.



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