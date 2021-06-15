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В Башкирии зафиксирован рост ковид-больных среди детей до 14 лет

В Башкирии зафиксирован рост ковид-больных среди детей до 14 лет

13:53, 15 июн 2021

В Башкортостане зафиксирован рост заболеваемости новой коронавирусной инфекций среди детей до 14 лет. Об этом заявил заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по республике Александр Жеребцов. 

- В структуре заболеваемости зафиксировано увеличение заболеваемости у детей до 14 лет, за счет детей с 1 года до 6 лет и детей с 7 до 14 лет. Данная тенденция сохраняется с 9 мая. С учётом роста заболеваемости необходимо ограничить развлекательные мероприятия, спортивные и культурные с участием детей и подростков. Обеспечить их максимальное социальное разобщение, — заявил Александр Жеребцов. 

Официальные заявления по мерам, которые будут предприниматься для недопущения новой вспышки COVID-19, будут даны в этот четверг, после оперативного совещания.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Коронавирус в Башкирии
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