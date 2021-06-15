В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались 4 человека

14:19, 15 июн 2021

Общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Башкортостане составляет 39561 с суточным приростом в 92 инфицированных.







В активной стадии болезни находятся 1628 человек. Среди выздоровевших уже 37387 человек, 34 из которых врачи выписались за сутки. Жертвами вируса стали 546 жителей Башкирии, четверо из которых скончались за сутки.



В России зарегистрировано 5236593 случая заражения, 14185 из которых - новые. 291169 россиян переносят вирус в активной стадии. 8597 человек медики выписали за сутки, а всего вылечиться смогли 4818244 жителя страны. Новыми жертвами ковида стали 379 пациентов, а всего от болезни скончались 127180 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии зафиксирован рост ковид-больных среди детей до 14 лет.





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