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Минздрав Башкирии опубликовал тревожные данные о распространении коронавируса в республике

Минздрав Башкирии опубликовал тревожные данные о распространении коронавируса в республике

12:15, 17 июн 2021

Министерство здравоохранения Башкирии традиционно обнародовало статистические данные о распространении COVID-19 в регионе. На 11 часов 17 июня в республике зарегистрировано 39 756 подтвержденных случаев инфицирования. Суточный прирост заболевших составил 100 человек.

Смогли победить болезнь за весь период пандемии 37 644 пациента. За минувшие сутки выписались 136 человек. Смертность не останавливается – за последние 24 часа умерли еще трое пациентов. Общее число жертв – 552. Тем временем продолжается прививочная кампания. Оба этапа прошли 336 133 жителя республики.

Напомним, что сегодня, 17 июня, по требованию главы Башкирии Радия Хабирова оперативный штаб по борьбе с коронавирусом должен предложить меры по недопущению третьей волны.

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Источник: proural.info

Теги: Коронавирус в Башкирии
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